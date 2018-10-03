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Zonguldak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ta virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

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Zonguldakta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Zonguldak Devrek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Meydana gelen kaza sonrası araç içinde bulunan Nazmiye Dabak ve Hasan Dabak hayatını kaybederken araç sürücüsü Mehmet Dabak, Leman Çeğe, Zehra Aslan, Aysenaz Aslan yaralandı.

Yaralılar vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: zonguldak, trafik Kazası
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