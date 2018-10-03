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İstanbul'da kamyon kasasında 42 göçmen yakalandı

İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında 42 göçmen yakalandı.

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İstanbulda kamyon kasasında 42 göçmen yakalandı

İstanbul Bağcılar'da Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri seyir halinde giden kamyonu durdurmak için megafonla anons yaptı. Bu sırada sürücü polisin geldiğini görünce kamyonu durdurup yaya olarak kaçtı.

Kamyonun kasasını açan polis ekipleri, içeride balık istifi gib doldurulmuş 42 kaçak ile karşılaştı. Ekipler, sürücünün yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

Pakistan uyruklu 42 kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA    

Etiketler: İstanbul, Bağcılar, göçmen
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