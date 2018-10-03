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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanı da Savunma Sanayii İcra Komitesinde yer alacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: resmi gazete
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