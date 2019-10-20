TRT World Forum 2019 "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında gerçekleştirilecek.

Forum öncesi İstanbul'da katılımcılar düzenlenen yemekte bir araya geldi.

"İzleyenlerimize önemli bilgiler derleyecek bir forum olacak"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Çok kıymetli misafirlerimizle birlikte bir açılış yemeğinde bulunduk. Bosna Hersek Cumhurbaşkanımız, Tunus'tan Gannuşi Bey ve diğer misafirlerimiz birçok eski devlet başkanı, mevcut bakanlar, Avrupa Parlamentoları üyeleri vardı." dedi.

TRT World Forum’un açılış yemeğinde dünyanın dört bir yanından misafirlerimizle İstanbul’da bir araya geldik.



Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz #TRTWorldForum, küresel fikir liderlerini ve siyaset yapıcıları bir araya getirerek günümüz sorunlarına çözüm aramaya devam edecek. pic.twitter.com/IfNYTspZKA — ibrahim eren (@ibrahimeren) October 20, 2019

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen forumun her yıl daha da iyi bir noktaya geldiğine dikkat çeken Eren şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum ki her yıl güçlenen ve daha iyi bir noktaya gelen TRT World Forum, bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın 1. gün yapacağı özel oturumla birlikte çok daha iyi bir noktaya gelecek. Katılacak birçok bakanımızla birlikte de, izleyenlerimize önemli bilgiler derleyecek bir forum olacaktır."

Uzman kişiler dünya gündemini değerlendirecek

21-22 Ekim'de düzenlenecek forumda alanında uzman kişiler dünya gündemini değerlendirecek. Toplamda 8 genel oturum yapılacak. Özel oturumlar da düzenlenecek.

TRT World Forum'un adresi İstanbul Kongre Merkezi olacak. Üsküdar Salonu ana konuşma yeri olarak belirlendi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen özel konuklar, bu salonda ağırlanacak.

TRT World Forum internet sitesinden canlı izlenebilecek

TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir, "Dünyanın en önemli kurumlarından, düşünce kuruluşlarından, en önemli üniversitelerinden gelen çok önemli uzmanlar var, bu salonda bulunacak. Bu uzmanlar sadece kapalı oturumlarda değil, açık oturumlarda da hem konuşmaları hem de sorularıyla katkıda bulunacaklar tartışmaya." dedi.

TRT World Forum, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı izlenebilecek.

Kaynak: TRT Haber