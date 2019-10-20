Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli Köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.

[Fotoğraf: İHA]

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı. Ekiplerin suyu boşaltmak ve araçları kurtarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kilis ve Hatay'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kilis ve Hatay'da sağanak le birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

[Kilis'te şimşekler art arda çakarak şehri aydınlattı. Fotoğraf: İHA]

Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.

[Hatay'da sağanakla birlikte oluşan şimşekler şehri aydınlattı. Fotoğraf: AA]

[Hatay'da şimşekli gece. Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA, DHA, İHA