Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu özel oturumla başlayan TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'da, "Globalleşmede Geri Çekilme: Dünya Düzeninin Yansımaları" başlıklı özel oturumda hitap edecek.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

