Türkiye
Mardin'de 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi21 Ekim 2019 Pazartesi 08:52 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 08:56
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mardin Derik terör operasyonu