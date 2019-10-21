Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak

FETÖ'nün askeri okullara sızma taktiği deşifre oldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü süreçte şu ana kadar 30 ihlal yaptı