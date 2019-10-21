FETÖ'nün askeri okullara sızma taktiği deşifre oldu21 Ekim 2019 Pazartesi 07:34 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 08:44
Ankesör soruşturması derinleştirildi, FETÖ'nün akıllara durgunluk veren yöntemi açığa çıkarıldı. Terör örgütünün, 2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarına giren üyelerine şifreli aday numarası verdiği ortaya çıktı.
FETÖ'nün ankesör hattı. İstanbul'da soruşturma 29 Kasım 2017 tarihinde başladı. 2 bin 422 şüpheli yakalandı. 617'si etkin pişmanlıktan yararlandı. Onların arasında askeri okullarda mülakat komisyonunda bulunan bir asker de vardı. FETÖ'nün askeri okullara nasıl sızdığını detaylarıyla anlattı.
Terör örgütü, üyelerine şifreli aday numarası verdi
İtirafçı FETÖ üyesi askeri okullarda mülakat komisyonu üyesiydi. Örgüt üyelerini aday numaralarından tanıyordu.
İtirafçı FETÖ üyesi:
"Belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel kod sistemi belirleniyordu. 2013 yılında mülakata girenlere, örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2'nci ve 3'ncü hanelerindeki rakamların toplamı 9, 10, 11 ve 12 olan şahıslar terör örgütü mensubuydu."
Kriptoloji uzmanları aday numaralarındaki şifreleri çözdü
Bu itiraf üzerine, İstanbul Emniyeti'nin kriptoloji uzmanları harekete geçti. Aday numaraları tek tek incelendi. 2'nci ve 3'ncü basamaklardaki rakamların sayı değerleri toplandı. Elde edilen değerlerin rastgele olmadığı anlaşıldı.
Uzmanların titiz çalışması sonuç verdi. Mülakatlarda örgütsel formüle uyan isimler tek tek tespit edildi. Zira mülakatı geçenlerden yüzde 98'inin örgüt mensubu olduğu anlaşıldı.
18 Ekim'deki operasyonda aralarında 7 emekli albayın da bulunduğu 20 askeri personel yakalanmıştı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
Kaynak: TRT Haber