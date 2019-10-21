FETÖ'nün ankesör hattı. İstanbul'da soruşturma 29 Kasım 2017 tarihinde başladı. 2 bin 422 şüpheli yakalandı. 617'si etkin pişmanlıktan yararlandı. Onların arasında askeri okullarda mülakat komisyonunda bulunan bir asker de vardı. FETÖ'nün askeri okullara nasıl sızdığını detaylarıyla anlattı.

Terör örgütü, üyelerine şifreli aday numarası verdi

İtirafçı FETÖ üyesi askeri okullarda mülakat komisyonu üyesiydi. Örgüt üyelerini aday numaralarından tanıyordu.

İtirafçı FETÖ üyesi:

"Belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel kod sistemi belirleniyordu. 2013 yılında mülakata girenlere, örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2'nci ve 3'ncü hanelerindeki rakamların toplamı 9, 10, 11 ve 12 olan şahıslar terör örgütü mensubuydu."

Kriptoloji uzmanları aday numaralarındaki şifreleri çözdü

Bu itiraf üzerine, İstanbul Emniyeti'nin kriptoloji uzmanları harekete geçti. Aday numaraları tek tek incelendi. 2'nci ve 3'ncü basamaklardaki rakamların sayı değerleri toplandı. Elde edilen değerlerin rastgele olmadığı anlaşıldı.

Uzmanların titiz çalışması sonuç verdi. Mülakatlarda örgütsel formüle uyan isimler tek tek tespit edildi. Zira mülakatı geçenlerden yüzde 98'inin örgüt mensubu olduğu anlaşıldı.

18 Ekim'deki operasyonda aralarında 7 emekli albayın da bulunduğu 20 askeri personel yakalanmıştı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber