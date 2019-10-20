Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir." denildi.

PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.https://t.co/aKtHR8gRrf#MSB #TSK pic.twitter.com/1FKRCW6Am7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2019

Yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Rasulayn’a giriş yaptığı ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı belirtildi.

PKK/YPG 22 ihlal gerçekleştirdi

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerin ihlalleri devam ediyor. Törör örgütü, 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber