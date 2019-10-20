Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son bilgileri telefon bağlantısı ile katıldığı bir televizyon programında paylaştı.

Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda çekilme sürecinde yaşananları anlattı.

"Terör örgütü 125 araç ile Rasulayn’dan çıkış yaptı"

Akar, terör örgütünün 125 araç ile Rasulayn’dan çıkış yaptığını ve çıkışlarına devam ettiğini belirtti.

"30 kez ihlal yapıldı"

Örgütün bu süreçte 30 kez ihlal yaptığını ve yapılan ihlallere aynı ölçüde karşılık verildiğini söyleyen Akar, “Biz bu süreçte sözümüze sahip çıkıyoruz. Karşı tarafın da sözüne sahip çıkması gerekiyor” dedi.

"Kimyasal silah kullanmamız söz konusu değildir"

Bakan Akar, uluslararası bazı medya kuruluşlarındaki yalan haberlere “Kimyasal silah kullanmamız söz konusu değildir” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: TRT Haber