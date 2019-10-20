Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 11. Rize Tanıtım Günleri'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerim her türlü teşekküre, şükrana layıktır.

-40 yıllık siyaset hayatımızda asla bölgecilik yapmadık, hiçbir ayrıma gitmedik. Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynı sevda, aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

-Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır.

-81 şehrimizin her birine, 82 milyon vatandaşımızın her birine aynı hizmeti götürdük, götürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Al bayrağımızı daha büyük bir gururla dalgalandıracağız.

-Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın, üretmek için bizden yer istediler, vermedik vermeyeceğiz. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık, Dünya Sağlı Örgütü de bundan dolayı bana bir ödül verdi. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken bir alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor.

-Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik, şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Sigara açık ortamlarda değil sigara odalarında içilebilecek. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden sürdürmemiz gerekiyor.

-Dünyada her gün 20 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Sigarayla mücadelede sanatçı ve sporcuların da bizlere destek olması çok önemli. Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım.

-Çay ülkemiz için buğday kadar, fındık kadar stratejik bir üründür. Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürününü markalaştıran ülkeler arasında da olması gerekiyor. Çayımız sadece Rize'yi değil, tüm Türkiye'yi temsil edecek bir marka haline gelmelidir.

-Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile tavizsiz duruşumuzu bir kez daha gösterdik. Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlıklarıyla sahada büyük bir başarıya imza attık. Toplam 11 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık.

-13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süresi var, buna uyulursa ne ala, uyulmazsa 120 saat bitince harekata aynen devam ederiz. Salı günü Soçi'de Sayın Putin ile bunları konuşacağız. Attığımız tüm adımlar topraklarımızı korumak için atılmıştır.

-Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Tüm birimlerimiz sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz teröristlerle değil, ABD ile anlaştık. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

-Ortaklarımız sözünde durmalı Münbiç'teki oyalama taktikleri yeniden uygulanmamalı. 17 Ekim Mutabakatı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açacağını ümit ediyoruz.

Kaynak: TRT Haber, AA