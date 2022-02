TRT radyolarının ve özellikle TRT FM'in duygu yüklü, sevecen ve dost sesi oldu yıllarca.

İmbat, Buyurun Radyo, Gecenin İçinden, Canımın Sesi, Şarkılardan Fal Tuttum gibi sayısız programla milyonların gönlünde taht kurdu.

TRT radyolarının usta spikerlerinden Funda Koray Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Şahin için İzmir Karşıyaka Hacı Osman Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Meslektaşları son görev için oradaydı...

"25 yıllık mikrofon arkadaşım"

Emekli TRT spikeri Murat Can Canbay, "25 yıllık mikrofon arkadaşım, TRT FM'i özellikle TRT FM yapan seslerden biriydi. Biz hep program açılış ve kapanışlarında Murat Can Canbay, Funda Koray derdik ve o hep o sonuna eklerdi 'ay ay ay'...'Murat Can Canbay ve Funda Koray ay ay ay' bir marka oldu ve hep yıllarca muhteşem sesiyle şiir yorumlarıyla dinleyici ile olan sıcak bağıyla olağanüstü bir sinerji yarattı" dedi.

"Hayat dolu bir arkadaşımızdı"

Emekli TRT spikeri Misket Dikmen ise, "Çok güzel, çok iyi, çok yetenekli, çok akıllı, çok sağlam belleği olan spikerler arasında şiir dendiğinde ezber yeteneği ile akla ilk gelenlerden. Her zaman çok uyumlu çalışan hayat dolu bir arkadaşımızdı" açıklamasını yaptı.

Funda Koray Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Funda Koray Şahin kimdir?

1962 yılında Adana'da doğan Funda Koray Şahin, 1987 yılında TRT'ye spiker olarak girdi.

Hem radyoda hem televizyonda çok sayıda program sunan TRT'nin usta spikeri 2018 yılında emekli oldu.

Bir çocuk annesi Funda Koray, TRT spikeri Hakan Şahin'le evliydi.