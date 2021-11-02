Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 23:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
TRT Haber Malatya muhabiri Burhan Karaduman haber çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğramış, çirkin saldırıya her kesimden tepki yağmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TRT Haber Malatya muhabiri Burhan Karaduman, 30 Ekim'de Kernek Meydanı'nda haber çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı.
Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Darp edilen Karaduman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Saldırganların peşine düşen polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahkemeye sevk edilen saldırganların tutuklanmasına karar verildi.
Çirkin saldırıya her kesimden tepki yağmıştı.
Etiketler: TRT
Son Haberler
- 02:32
- 02:27
- 02:20
- 02:34
- 02:03
Sıradaki Haber
15 yılda 20 kat arttı: Coğrafi işaretli ürün sayısı 932 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz