Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da bariyerlere çarpan araç takla attı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da ortadaki demir bariyere tekeri çarptıktan sonra takla attı. Otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Üsküdar Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde, karı koca olan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan eşi ise hafif yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün eşi yaralandı
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan eşi ise hafif yaralandı. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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