Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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