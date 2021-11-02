Malatya'nın kayısısı, Aydın'ın inciri, Nallıhan'ın iğne oyası, Maraş'ın bakır işlemeciliği...

Türkiye birbirinden değerli coğrafi ve kültürel zenginliklere ve sahipliği yapıyor.

Coğrafi işaretli ürün sayısı 15 yılda 20 kat arttı.

932 ürün tescilli, 737'sinin tescil işlemleri de sürüyor

Türkiye'nin kültürel ve coğrafi değerleri tescillenmeye devam ediyor. Halihazırda 932 ürün tescillenirken 737 ürünün ise tescil işlemleri sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, tescil başvurusu için kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu online başvuru sistemine girerek Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabileceğini söyledi.

Uzmanlar başvuruları titizlikle değerlendiriyor. İtiraz süreci tamamlanan ürünler 3 ay sonunda tekrar ilan ediliyor. Böylece tescil işlemi tamamlanmış oluyor.

"Türkiye'nin 25 milyar euroluk katma değer potansiyeli var"

Türkiye'de tescillenen ürünler için uluslararası alanlarda da başvuru yapılabiliyor. Tescillenen ürünlerin kalitesinin korunması için her yıl çeşitli denetlemeler yapılıyor.

Asan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"7 tane Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tescilimiz var, 25 tane AB Komisyonu'nda işlemleri devam eden başvuru var. Bunun dışında 20 tane de şu anda hazır yakın zamanda başvurusu yapılacak olan coğrafi işaretimiz var. Coğrafi işaretler ile ilgili en önemli aşama tescil sonunda daha fazla katma değer yaratması için bunun markalaşmasının sağlanması. Yeni projeler geliştirerek bu ürünlerimizin ve diğer ürünlerimizin tamamından Türkiye'nin 20-25 milyar euro ilk aşamada, daha sonra daha da fazla katma değer yaratması mümkün, ülkemizin bu potansiyeli var."

Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ile bölge insanı daha fazla gelir elde ediyor.

