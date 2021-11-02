Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kütahya da aşılamada mavi kategoriye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da ikinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" paylaşımında bulundu.
KÜTAHYA ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sosyal Medya Kütahya Koronavirüs Aşısı
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