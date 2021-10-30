TRT Haber Malatya muhabiri Burhan Karaduman, Kernek Meydanı'nda haber çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp edilen Karaduman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedavinin ardından taburcu edildi.

Saldırganların peşine düşen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor. Çirkin saldırıya her kesimden tepki geldi.

Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'a Kernek Meydanı'nda gazetecilik görevini yerine getirirken yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir" sözlerini kullandı.

TRT Malatya Muhabiri Burhan Karaduman’a, Kernek Meydanı’nda gazetecilik görevini yerine getirirken yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. — Aydın BARUŞ (@aydinbarus22) October 30, 2021

Çok sayıda siyasi ile gazeteci meslek gruplarından da saldırıya tepki yağdı.