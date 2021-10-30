Sanayi Mahallesi'nde ismi henüz belirlenemeyen sürücü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halinde bulunan diğer otomobillere çarparak durdu.

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşıyla yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

"Vura vura geldi, dağıtıp kaçtı"

Kazaya şahit olan bir vatandaş, "Çarptığı 3 araç da park halindeydi. Çalışanlar saldırınca, olay yerini terk edip gitti. Alkollü değildi. Çünkü arabada koku yoktu. Vura vura geldi, dağıtıp, kaçıp gitti" dedi.