Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bina yıkımında operatörün bayrak hassasiyeti
İstanbul Sultangazi'de riskli olduğu için yenilenmek üzere yıkımına başlanan binanın duvarında Türk bayrağı asılıydı. İş makinesi operatörü bayrağı bulunduğu yerden alarak, arkadaşlarına verdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul'da, Sultangazi Belediyesi ekipleri, riskli olduğu için yenilenmek üzere yıkımına başladıkları 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası'nda, duvarda asılı unutulmuş bir Türk bayrağıyla karşılaştı.
Yıkım makası ile binanın üst katlarında yıkım işlemine devam eden operatör, duvarlardan birini yıkınca, duvarın arkasındaki kolona asılı unutulmuş Türk bayrağı ortaya çıktı.
Bunu gören operatör yıkıma ara verdi ve kıskacı kullanarak, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu yerden alıp ekip arkadaşlarına iletti.
Ekiplerin Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyeti gören çevredekiler de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Etiketler: İstanbul
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