İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında, taksileri tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.

Denetimlerde sürücülere ve müşterilere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "12 Kural" broşürleri de dağıtıldı.

İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca dillerinde de hazırlanan "Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz" gibi ifadelerin yer aldığı görsellerle farkındalık, caydırıcılık ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.