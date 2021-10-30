AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince Battalgazi Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuştu.

Özhaseki, zaman zaman siyasilerden Kayseri'de yapılan yatırımlarla ilgili eleştiriler duyduklarını söyledi.

"Herkes elini vicdanına koysun, Kayseri 10 yıl önceki Kayseri mi, 20 yıl önceki Kayseri'mi?" diye soran Özhaseki, şöyle konuştu:

"30 yıl önceki Kayseri'yi ve çevresindeki illeri bir düşünün. Kayseri, içlerinde parlayan yıldız gibi. En çok yatırımı burası almıştır. Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havaalanındaki genişletmeyi Ulaştırma Bakanlığımız yapıyor, Belsin'den Şehir Hastanesi'ne giden hattı Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Allah'ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim kendi iktidarımız döneminde Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz. Kredi görüşmeleri son aşamasında. Şu anda karşılıklı yazışmaları biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da takip ediyor."