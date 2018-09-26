TRT Haber Konya'daki obrukları havadan görüntüledi

Konya Karapınar'da son 3 ayda 4. kez obruk oluşması vatandaşları tedirgin ediyor. Obruk oluşumlarının ardında, çok su tüketen ürünlerin ekimi ve bilinçsiz sulama yatıyor. TRT Haber, son oluşan obruğu havadan görüntüledi.

Su ile birleşen kalker taşlar yavaş yavaş eriyor. Oluşan mağaralarda su seviyesi çekildikçe örtü tabakası desteksiz kalıyor. Zamanla zemin çöküyor, obruk meydana geliyor.

Gerek doğal nedenlerle gerekse insan etkisiyle oluşan obrukların sayısı son dönemde ciddi oranda artış gösteriyor. Obruğun ne zaman ve nasıl oluşacağı ise ölçülemiyor.

Her yıl 1,5-2 metre düşüm gözlemleniyor

Jeolojik faktörlerin yanında, beşeri etmenler de obruk oluşumunu tetikliyor.

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "60'lı yıllardan sonra yoğun yeraltı suyu kullanımı, biraz da bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı için yeraltı su seviyesi giderek düşmüştür. Hemen her yıl 1,5-2 metre düşüm gözlüyoruz." dedi.

Bölgede 300'ün üzerinde obruk bulunuyor ve oluşum periyodu giderek daralıyor.

Kaynak: TRT Haber