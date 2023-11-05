Tramvaylarda unutulan eşyalar bağışlanıyor

Kayseri'de 1 Ağustos 2009'da hizmet vermeye başlayan ve her gün 200 bin kişinin kullandığı hafif raylı sistem araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

3 ay süre ile bekletilen buluntu eşyalardan, maddi değeri olanlar bu süre zarfında sahibi çıkmazsa Kızılay ve AFAD’a bağışlanıyor, maddi değeri olmayanlar ise imha ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan şirkette Raylı Sistem İşletme Müdürü olarak görev yapan Ömer Demirdirek, unutulan eşyalar konusunda prosedürleri olduğunu belirterek, “Bir süreç izliyoruz. Unutulan eşyalar gerek makinistlerimiz gerekse de güvenlik görevlilerimiz tarafından bulunduğu zaman gerekli tutanakları tutuluyor. Vatandaşlarımız aynı gün içinde başvurursa kendilerine ilgili istasyondan yardımcı oluyoruz. Bir gün sonra başvurması durumda genel merkezimize kayıp eşyalar geliyor. Burada muhafaza ediyoruz. Resmi internet sitemizde bu unutulan eşyaların neler olduğunu yayınlıyoruz. Vatandaşlarımız buradan kontrol ederek kayıp eşyalarına ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

"64 bin 500 liralık ziynet eşyası birikmiş"

Bulunan eşyaların 3 ay süre ile bekletildiğini söyleyen Demirdirek, “Kayıp eşyalardan, genellikle maddi değeri olan eşyalar 3 ay belirlediğimiz süre boyunca bekletildikten sonra uygun kurumlara, özellikle Kızılay ve AFAD'a bağışlanmak suretiyle değerlendiriliyor. Unutulan eşyalar arasında ortalama 64 bin 500 TL'lik bir ziynet eşyası birikmiş durumda. Bu rakamın içinde çeşitli ziynet eşyaları ve çeşitli rakamlarda dövizler de mevcut. Yıl sonuna kadar bekleyeceğiz. Sahibi çıkmazsa ilgili kurumlara bağışlarını yapacağız. 3 ayın sonunda maddi değeri olanları bağışlıyoruz, olmayanları da imha ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kitap ve defter, yaşlılar baston unutuyor

Tramvaylarda en çok öğrenci ve yaşlıların eşyalarını unuttuğunu vurgulayan Demirdirek, “Öğrencilerimiz, çantalarını, kitaplarını, kalemlerini, defterlerini, cüzdanlarını ve özellikle ulaşım kartlarını çok fazla unutuyorlar. Yaşlılar ise genellikle bastonlarını ve kimlik kartlarını unutuyor. Zaman zaman aileler, çocuklarını da araçta unutabiliyorlar. Ya da kendileri yolculuğa devam ederken, çocukları istasyonda inebiliyor. Bu durumda da vatandaşlar anında bize ulaşırsa çocukları ailelerine ulaştırıyoruz” dedi.