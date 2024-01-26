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Türkiye
AA 26.01.2024 10:02

Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçti

Trakya'daki Kapıkule, Hamzabeyli, Demirköy, İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından geçen araç ve yolcu sayısı geçen yıl 5,5 milyona yaklaştı

Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçti

Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kınık, insan kaynağı ve teknolojik imkanları geliştirerek en iyi gümrük hizmetini vermek için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Mümkün olan en güvenli ve en hızlı hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Kınık, bölge müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarında 2023 yılının yoğun geçtiğini dile getirdi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Demirköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından geçen araç ve yolcu sayılarının arttığını ifade eden Kınık, "2023'te gümrük kapılarımızda 5 milyon 487 bin 592 araç, 15 milyon 6 bin 852 yolcunun gümrük işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllara göre araç ve yolcu sayısında yüzde 11 artış gerçekleşmiştir." dedi.

Kınık, gümrük kapılarında gerekli tüm önlemlerin alınarak uyuşturucu ve kaçak eşya geçişine izin verilmediğini vurguladı.

Gümrük kapılarında geçen yıl başarılı yakalamalar yapıldığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"2023 yılında 633 olayda 2 milyar 81 milyon 285 bin 295 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre olay bazında yüzde 112, değer bazında yüzde 137'lik bir artış gerçekleştirilmiştir. Sınır kapılarında görev yapan personelimiz yaptıkları gayretli ve fedakarca çalışmalarla gümrük kapılarını dünya standartlarının üstüne taşıyor. Personelimiz ve gümrük camiasının gününü tebrik ediyor, iktisadi sınırlarımızın korunması için görev yapan tüm gümrük personelimize teşekkür ediyorum."

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Kapıkule Edirne Kırklareli
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