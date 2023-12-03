Trakya'da sağanak etkili oluyor

Edirne'de çiseleme şeklinde başlayan yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında sağanaktan korunmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.