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Türkiye
AA 03.12.2023 19:00

Kayseri'de köpek dövüşü yaptıran 2 organizatör ve 35 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda, 2 organizatör ve 35 kişinin suçüstü yakalandığını, 6 köpeğin kurtarıldığını açıkladı.

Kayseri'de köpek dövüşü yaptıran 2 organizatör ve 35 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesi'nde, sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına ilişkin bilgi doğrultusunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma personelince "Can Dostlarımız Operasyonu" düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişinin suçüstü yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında 'kumar oynanması için imkan sağlamak' ve 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında da 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yürütülmekte olup köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği para cezası kesildi" bilgisini verdi.

Yerlikaya, dövüştürülmek istenen 6 köpeğin koruma altına alındığını ifade ederek, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği için de ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı yüce Türk adaleti vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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