Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını artırarak ülke tarımına katkı sunmaya çalıştıklarını açıkladı.

Genel Müdür Yıldız, DSİ'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler ürettiğini söyledi.

Yıldız, Trakya'daki sulu tarım ile ülke ekonomisine 360 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflediklerini belirtti:

"DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor."

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde başlayan sulama sezonunda toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacak.