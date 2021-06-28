Yurt genelinde etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakıyor.

Termometreler kavurucu sıcakların habercisi gibi...

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Üç büyükşehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.

Ankara ve İstanbul'da 30-32, İzmir'de 35-37 dereceler görülecek.

Turizm bölgelerinde de beklenti aynı yönde...

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, özellikle Ege, Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığı, Ege'de 25, Akdeniz'de 26-27 derecelere kadar çıkacak.

Kuzeyde aralıklı yağış bekleniyor

Yağışlar ise kuzey kesimlerde kendini göstermeye devam edecek.

Tekin, yağışlı havanın hafta boyunca kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkili olacağı tahmini paylaştı.