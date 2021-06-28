Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray, Konya ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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