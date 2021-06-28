Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
Sinop'ta, otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mithat Bal idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Tıngır mevkisinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Bal’ın cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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