Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya ve Çanakkale çevrelerine "kuvvetli yağış" uyarısı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevreleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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