Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trakya için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, Trakya çevrelerinde yarın ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.
Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Fırtına
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