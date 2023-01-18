İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılması amacıyla horoz dövüştürülen bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri sahibi 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından yasal işlem başlattı.

Kumar oynayan 27 kişiye 109 bin 485 lira para cezası uygulandı.

Kahvehanede kumar amacıyla dövüştürülen 7 horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.