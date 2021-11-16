Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin yaşamını yitirdi.
Acı olay, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi Tabakhane Deresi mevkiinde, M.S. yönetimindeki traktörün yola aniden çıkan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin'e çarpmasıyla gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ağır yaralanan Serhat Ali, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Serhat Ali Çetin'in, sürücü M.S.'nin yeğeni olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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