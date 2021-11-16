Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Kasım tarihleri arasında, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara kent genelinde operasyon yaptı.

Ekipler, belirlenen ikametlere yönelik baskında 53 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.975 lira ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 53 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Emniyete götürülen şüphelilerden 37'si buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'unun işlemlerinin halen devam ettiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geriye kalan 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.