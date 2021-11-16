Zonguldak'ta belediyelerin topladığı evsel atıklar, 1980 yılından 2009 yılına kadar Kozlu ilçe girişindeki sahil yolu üzerindeki alana döküldü.

Daha sonra çöpler, Sapça mevkiinde Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşındı.

Zonguldak Belediyesi, eski çöp bölgesinin yeşil alana dönüştürülerek halkın kullanımına açılmasına karar verdi.

Ancak geçen sürede atıklar toplanmadığı gibi, üzeri toprakla ve hafriyatla örtülen alan adeta 'çöp dağı' oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sahillerde tıbbi atıklar kirlilik oluşturuyor

Uzun yıllardır dökülen evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıklar da bölgede kirlilik oluşturdu. Atıklar, dalgalarla birlikte denize karıştıktan sonra sahillere yayılıyor.

Sahil şeridinde açıkta görülen şırınga, enjektör, serum şişeleri, plastik atıklar çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor.

Çöp dağının kıyı şeridinde toprak aralarından sarkan poşet, plastik ve tıbbi atıklar dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, çöp döküm alanının kapatılmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak bölgenin temizlenmediğini söyledi.

Alanın bir an önce deniz ile irtibatının kesilmesi gerektiğini belirten Aydan, "Son yıllarda iyi bir gelişme olarak buraya artık atık dökülmüyor. Belediye başka bir tesis yaptı. Ancak burada çok uzun yıllar biriktiği için çöpler, üzerleri toprakla kapatılsa dahi dalgalarla rüzgarda ve her fırtınada bu atıklar denize karışıyor. O bizim çöplerimizi alıyor ve sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Buranın içerisinde enjektör gibi tıbbi atıklar da var. Buraya en kısa sürede artık çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.