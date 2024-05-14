Trafikte tartıştığı sürücünün aynasını kırdı

Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde trafikte seyir halindeki 2 sürücü henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün dikiz aynasını levye ile kırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliye 2 bin lira para cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği A.E'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saygısızca araç kullanmak", "iki şeridi birden kullanmak", "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.