Parçalı Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2024 23:16

İstanbul'da denetim yapan polislere saldıran 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de, genel asayiş uygulamasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da denetim yapan polislere saldıran 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki genel asayiş denetiminde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtan inen B.G, C.K, U.K. ve S.G. üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başladı. Bu sırada B.G, polis memuru S.A'nın burnuna yumruk attı. Yaşanan arbedede C.K. de diğer polis memuru O.B'nin belindeki şarjörü alarak vurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 suç kaydı bulunduğu, ikisinin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

Yaşanan arbede, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Denetim İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Mayısta kar sürprizi: 7 ilde yüksek kesimler beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 28 gözaltı
00:26
Güney Afrika'da binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
00:24
Yunanistan'da öğrenciler Filistin'e destek eylemi düzenledi
00:25
Trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını kırdı
00:10
OpenAI, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modelini duyurdu
00:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek
İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını kırdı
Trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ