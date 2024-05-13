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Türkiye
AA 13.05.2024 23:27

Edirne'de sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan H.E'nin kullandığı tırda, gümrük personeli koordinesinde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır sürücüsü K.M.Y'nin bel bölümüne gizlediği 828 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne Kapıkule Uyuşturucu
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