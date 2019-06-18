Kontrolsüz şekilde şeritten şeride atlayarak hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan makasçıları TRT Haber görüntüledi.

Görüntülere yansıyan o makasçıları polis tek tek yakalayarak trafikten men ediyor. Kesilen ağır cezalara rağmen İstanbul trafiğinde aynı görüntülere yine rastlanıyor.

TEM bağlantı yolu ve İstanbul O3 Karayolu Bayrampaşa mevkisinde çekilen görüntülerde, yoğunlaşan trafikte, otomobillerin ve motosikletlerin şeritler arasında zikzaklar çizdiği görülüyor.

Makas terörünün cezası da ağır. Trafik ekipleri ya da mobese tarafından tespit edilmesi durumunda, bin 250 lira para cezası kesiliyor.

Kaynak: Muhammet Emin Şahin

Kamera: Yunus Şaban Yaman