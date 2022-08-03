İzmir’in Menemen ilçesinde atlatrafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi.

Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atla hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el salladı.