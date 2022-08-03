Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte atla ilerledi: O anlar kamerada
İzmir’in Menemen ilçesinde, atla trafiğe çıkan kişi görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’in Menemen ilçesinde atlatrafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi.
Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Atla hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el salladı.
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