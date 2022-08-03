Muş'ta valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce, 27 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde merkeze bağlı Nadaslık köyü mevkisinde 3 şüpheliye ait tarlada yapılan aramada, 184 kilogram esrar ve 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.