Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 184 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Muş'ta 3 şüpheliye ait tarlada 184 kilogram esrar ile 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.
Muş'ta valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce, 27 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde merkeze bağlı Nadaslık köyü mevkisinde 3 şüpheliye ait tarlada yapılan aramada, 184 kilogram esrar ve 6 bin 338 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Muş
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