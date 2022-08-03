Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 855 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen 16 operasyonda, yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde 16 operasyon düzenledi.
8 şüpheli gözaltına alındı
Yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 1 kamyonet ile bir şişme bota el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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