İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde 16 operasyon düzenledi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 kamyonet ile bir şişme bota el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.