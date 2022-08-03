Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.

Bu sırada Semih Ç.’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaçmaya çalışan İmat D. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.