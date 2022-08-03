İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah özel hareket polislerinin de katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi.

Konteynerde kıskıvrak yakalandılar

Merkez Akdeniz ilçesindeki seralar arasında bulunan bir hücre evine düzenlenen operasyonda, konteynerde saklanan 2 terörist kıskıvrak yakalandı.

Konteynerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.