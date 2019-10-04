Türkiye'nin ekranı TRT'nin, trafik kurallarına dikkat çeken yayınlarına ödül yağdı. İçişleri Bakanlığı'nın ilk kez başlattığı uygulamayla 16 Ulusal televizyon kanalı 1 yıl boyunca takip edildi.

Trafik kurallarına dikkat çeken haber, dizi ve programlar belirlendi. TRT, "Haber" ve "Dizi" kategorisinde birinciliği aldı.

Trafik kazaları Türkiye'nin kanayan yarası. Bu konuda son yıllardaki yoğun çalışmalar sonrasında iyiye gidiş var. Ancak kazalar sonucu ölüm oranı hala yüksek.

İçişleri Bakanlığı, kazaları azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2018'de medya kampanyası başlattı. 16 ulusal kanaldaki haber programı, yerli dizi ve magazin programları mercek altına alındı. Toplumun farklı kesimlerinden temsilciler inceledi. Trafik kurallarına duyarlığı vurgulayan içerikler ödüllendirildi.

TRT Haber'in "Dün Bugün" haber programı 143 program arasından birinci oldu

TRT Haber'de yayınlanan "Dün Bugün" programı, 143 program arasında birinciliğe layık görüldü. Ödülü, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ve sunucu Selver Gözüaçık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve sanatçı Orhan Gencebay'ın elinden aldı.

İçişleri Bakanlığı trafik ödüllerine TRT'nin haber ve dizileri damga vurdu

Dizi dalındaki ödüllere de TRT damga vurdu. Sahnelerinde trafik kurallarını sürekli vurgulayan TRT-1 dizilerinden "Vuslat" birinci; "Kalk Gidelim" de ikincilik ödülü aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, düzenlenen kampanyalar sayesinde kazalarda azalma olduğunu rakamlarla açıkladı. Sözü "çakarlı araç" kullanımına getirdi.

Çakar kullanımının son zamanlarda önemli bir şikayet konusu olduğuna değinen Soylu, şunları söyledi:

"Ben kendim utanmaya başladım, İçişleri Bakanıyım. Tam 1 yıldır çakar kullanmıyorum. Zorluk çekmiyor muyum? Çekiyorum. Vatandaşımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koydu. Defalarca uyardık. Ama yetkili yetkisiz herkes, zamanlı zamansız herkes, ihtiyacı olup olmayan herkes... Bir bakıyoruz İstanbul'un bütün güvenlik şeritlerinden herkes çakarla gidiyor. Vatandaş şikayetinde yüzde 100 haklıydı. Biz de gereğini yaptık. Yasal düzenlemesini tamamladık. Daha önce bunun cezalarını artırdık, bin liranın üzerine çıkardık cezayı. 100 liralar civarındaydı. 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın.

Kaynak: TRT Haber