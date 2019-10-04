Türkiye
Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde deprem04 Ekim 2019 Cuma 15:28 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:41
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.49'da Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Andırın ilçesinde kaydedilen sarsıntı yerin 6,8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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