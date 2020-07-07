Haber Giriş: Kaynak: AA
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı
İstanbul'da düğün eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Bakırköy'de düğün eğlencesindeki bazı araç sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, D.C.S. ve Y.E.G'yi yakaladı.
Sürücülere driftten 6 bin 141'er lira ve muayenesiz araç kullanmaktan 288'er lira olmak üzere toplam 6 bin 429'ar lira ceza uygulandı.
Ayrıca 2 sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.
Etiketler: İstanbul düğün eğlencesi drift gözaltıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 12:35
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