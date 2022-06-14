Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafiği kesip yolda şınav çekti, gözaltına alındı
İstanbul Sultangazi'de, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.
Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 17:06
- 16:57
- 16:51
- 16:48
- 16:46
Sıradaki Haber
Ankara'da sağanak etkili: Yolları su bastı, araçlar yolda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz